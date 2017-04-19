Чтобы этот день стал лучше, начните его с астрологии! Читайте гороскоп на 19 апреля

День хорош для тех, кто умеет довольствоваться малым и ценить то, что имеет, пишет Dvorec.
Овен
Сегодня придется приложить нешуточные усилия для решения даже самых простых задач. Сложные и важные дела лучше отложить, поскольку вероятность ошибок весьма высока. К счастью, в вашем окружении найдутся люди, которые помогут принять верное решение, удержат от опрометчивых поступков, дадут хороший совет. Вы настроены слишком критично по отношению к родственникам и порой провоцируете ссоры; постарайтесь удержаться от обидных высказываний: конфликты никому не пойдут на пользу.
Телец
Неудачно сложится день у тех, кто планирует провести его в увеселительных заведениях. Звезды советуют Тельцам настроиться на серьезный лад и найти себе полезное дело: это поможет избежать неприятных ситуаций и опрометчивых поступков. Целеустремленность и упорство принесут достойные плоды, но близкие люди упрекнут вас в упрямстве и эгоизме, если вы будете проявлять эти качества слишком активно.
Нежелательно делать крупные покупки, приобретать вещи в кредит. А вот мелкие приобретения окажутся весьма удачными, поскольку интуиция поможет вам сделать верный выбор.
Близнецы
Берегите свое здоровье: сегодня особенно велика вероятность недомоганий, неожиданного ухудшения самочувствия. Настроение тоже не назовешь стабильным – любая мелочь может вывести вас из равновесия. Относительно спокойно день пройдет только для тех, кто готов с головой погрузиться в не слишком увлекательные домашние дела, забыть о собственных интересах в заботе о близких.
Личные привязанности становятся более прочными, вы открываете новые грани характера людей, которые вам дороги. Можно напомнить о себе старым знакомым: общение с ними будет для вас не только приятным, но и полезным. Звезды советуют не слишком увлекаться посещением увеселительных мероприятий, отдать предпочтение прогулкам и отдыху на свежем воздухе.
Рак
Снижается способность противостоять вредным влиянием извне, вы становитесь очень уязвимы и обидчивы. Особенно сложно найти общий язык с близкими людьми, которые не скупятся на критические замечания – хоть и конструктивные, но не слишком приятные. Преодолеть трудности в отношениях с любимым человеком поможет чувство юмора, а вот со старшими родственниками поладить так и не удастся.
Вероятны финансовые проблемы, придется отказаться от некоторых запланированных покупок и развлечений, чтобы не остаться на мели. Нежелательно нарушать сложившиеся традиции, касающиеся отдыха и проведения досуга: новые впечатления могут оказаться не слишком приятными.
Лев
Снижается способность противостоять вредным влиянием извне, вы становитесь очень уязвимы и обидчивы. Особенно сложно найти общий язык с близкими людьми, которые не скупятся на критические замечания – хоть и конструктивные, но не слишком приятные. Преодолеть трудности в отношениях с любимым человеком поможет чувство юмора, а вот со старшими родственниками поладить так и не удастся.
Вероятны финансовые проблемы, придется отказаться от некоторых запланированных покупок и развлечений, чтобы не остаться на мели. Нежелательно нарушать сложившиеся традиции, касающиеся отдыха и проведения досуга: новые впечатления могут оказаться не слишком приятными.
Дева
Сложный день с точки зрения общения, высока вероятность конфликтов с малознакомыми людьми, представителями сферы услуг. Нежелательны встречи с давними знакомыми, которых вы давно не видели: человек, некогда считавшийся вашим другом, может оказаться тайным недоброжелателем. Финансовое положение несколько улучшится; можно рассчитывать на возвращение долга или приятный подарок.
Утро будет довольно напряженным, а вот во второй половине дня в семье воцарится гармония. Романтическое свидание окажется очень приятным, если вы не побоитесь отступить от сложившихся традиций и испытать нечто совершенно новое. Вероятны удачные поездки, как запланированные так и совершенно неожиданные.
Весы
День обещает выдающиеся успехи тем, кто и в выходные не забывает о делах. Покровительствуют звезды также Весам, занятым учебой, научной и творческой деятельностью. Времени и сил вам хватит не только на полезные занятия, но и на развлечения; нет причин сдерживать свое стремление к светским развлечениям, общению с приятными людьми.
Напряженность в семейных отношениях нарастает постепенно, и чем раньше вы попытаетесь изменить ситуацию, тем лучше будет для всех. Решение личных проблем дается нелегко, однако именно сегодня у вас есть возможность выбрать правильную тактику и начать воплощать в жизнь составленные давным-давно планы.
Скорпион
Воздержитесь от поездок: сегодня они могут оказаться не только неприятными, но и опасными. Контакты с сомнительными особами тоже не приведут ни к чему хорошему; лучше отдать предпочтение своему обычному окружению, повидать старых знакомых, уделить внимание близким. Вы легко поддаетесь на провокации и даже не пытаетесь сопротивляться соблазнам. Звезды обещают уберечь вас от серьезных потрясений, но не гарантируют, что день пройдет абсолютно спокойно.
Финансовые вопросы лучше решать самостоятельно, да и покупки окажутся более удачными, если по магазинам вы отправитесь в одиночку. А вот для занятий спортом и активного отдыха лучшей компании, чем давние и надежные друзья, не найти.
Стрелец
Очень неблагоприятный день с точки зрения финансов. Воздержитесь от покупок, докажите себе и окружающим, что умеете экономить, если это действительно необходимо. Запланированные развлечения повлекут за собой несколько большие расходы, чем вы предполагали, что может не на шутку испортить вам впечатление от долгожданного отдыха.
Влияние позитивных тенденций сосредоточено на сфере семейных отношений. Решаются проблемы в отношениях с близкими, появляется возможность лучше понять друг друга, преодолеть разногласия и найти общий язык. В области романтических привязанностей ситуация не столь хороша, но у вас есть все шансы довести ее до совершенства.
Козерог
День не самый приятный и легкий. Однако начатые дела могут быть завершены весьма удачно, если вы будете упорны и решительны. Весьма вероятно появление помощников и союзников, которые поделятся с вами интересными и многообещающими идеями, а также уберегут вас от совершения ошибок своевременными советами. Финансовые проблемы удастся решить благодаря правильному перераспределению имеющихся средств.
Очень важны семейные дела, ни в коем случае нельзя пренебрегать своими обязанностями перед близкими людьми. Постарайтесь проявить максимум деликатности в отношении любимого человека, уделить ему внимание, даже если ради этого придется пожертвовать собственными планами.
Водолей
Старайтесь контролировать свои эмоции: только сдержанность и хладнокровие уберегут вас от ссор с членами семьи, серьезного конфликта с любимым человеком. Нежелательно в этот день выяснять отношения, предъявлять претензии, решать накопившиеся проблемы. Вести спокойный диалог удастся только с друзьями, но не каждый Водолей получит удовольствие от тех замечаний, которые услышит в свой адрес.
Благоприятный день для учебы и творческой деятельности, раскрытия своих талантов и способностей. Вы легко усваиваете важную информацию и перенимаете полезный опыт. Это будет весьма кстати, поскольку очень высока вероятность встреч с людьми, которые готовы поделиться с вами своими знаниями и умениями.
Рыбы
Весьма сильны позитивные тенденции, и этот день оставит весьма приятное впечатление, если вы не предпримете попыток внести значительные изменения в свои отношения с близкими людьми. Боритесь с революционными настроениями – трудно найти момент, менее подходящий для того, чтобы переворачивать мир с ног на голову. Своего следует добиваться мягко и настойчиво, используя не только логические доводы, но и личное обаяние, которое, кстати, сегодня выражено весьма сильно.
Новые знакомства окажутся очень приятными, и велика вероятность, что одно из них изменит вашу жизнь. Наиболее высоки шансы расширить свой круг общения у тех, кто планирует посещение спортивных мероприятий и активный отдых.