Чтобы этот день стал лучше, начните его с астрологии! Читайте гороскоп на 19 апреля

Овен

Сегодня придется приложить нешуточные усилия для решения даже самых простых задач. Сложные и важные дела лучше отложить, поскольку вероятность ошибок весьма высока. К счастью, в вашем окружении найдутся люди, которые помогут принять верное решение, удержат от опрометчивых поступков, дадут хороший совет. Вы настроены слишком критично по отношению к родственникам и порой провоцируете ссоры; постарайтесь удержаться от обидных высказываний: конфликты никому не пойдут на пользу.

Телец

Неудачно сложится день у тех, кто планирует провести его в увеселительных заведениях. Звезды советуют Тельцам настроиться на серьезный лад и найти себе полезное дело: это поможет избежать неприятных ситуаций и опрометчивых поступков. Целеустремленность и упорство принесут достойные плоды, но близкие люди упрекнут вас в упрямстве и эгоизме, если вы будете проявлять эти качества слишком активно.

Нежелательно делать крупные покупки, приобретать вещи в кредит. А вот мелкие приобретения окажутся весьма удачными, поскольку интуиция поможет вам сделать верный выбор.

Близнецы

Берегите свое здоровье: сегодня особенно велика вероятность недомоганий, неожиданного ухудшения самочувствия. Настроение тоже не назовешь стабильным – любая мелочь может вывести вас из равновесия. Относительно спокойно день пройдет только для тех, кто готов с головой погрузиться в не слишком увлекательные домашние дела, забыть о собственных интересах в заботе о близких.

Личные привязанности становятся более прочными, вы открываете новые грани характера людей, которые вам дороги. Можно напомнить о себе старым знакомым: общение с ними будет для вас не только приятным, но и полезным. Звезды советуют не слишком увлекаться посещением увеселительных мероприятий, отдать предпочтение прогулкам и отдыху на свежем воздухе.

Рак

Снижается способность противостоять вредным влиянием извне, вы становитесь очень уязвимы и обидчивы. Особенно сложно найти общий язык с близкими людьми, которые не скупятся на критические замечания – хоть и конструктивные, но не слишком приятные. Преодолеть трудности в отношениях с любимым человеком поможет чувство юмора, а вот со старшими родственниками поладить так и не удастся.

Вероятны финансовые проблемы, придется отказаться от некоторых запланированных покупок и развлечений, чтобы не остаться на мели. Нежелательно нарушать сложившиеся традиции, касающиеся отдыха и проведения досуга: новые впечатления могут оказаться не слишком приятными.

Лев

Снижается способность противостоять вредным влиянием извне, вы становитесь очень уязвимы и обидчивы. Особенно сложно найти общий язык с близкими людьми, которые не скупятся на критические замечания – хоть и конструктивные, но не слишком приятные. Преодолеть трудности в отношениях с любимым человеком поможет чувство юмора, а вот со старшими родственниками поладить так и не удастся.

Вероятны финансовые проблемы, придется отказаться от некоторых запланированных покупок и развлечений, чтобы не остаться на мели. Нежелательно нарушать сложившиеся традиции, касающиеся отдыха и проведения досуга: новые впечатления могут оказаться не слишком приятными.