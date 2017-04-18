Когда внук увидел, как бабушка использует подаренную сумку Louis Vuitton, он потерял дар речи!

Он пошел прямо в магазин Louis Vuitton, чтобы выбрать ей там подарок. Однако, получилась интересная история. Молодой человек разместил этот рассказ на одном из китайских форумов вместе с фотографией подарка своей бабушке. Вот как всё было по словам одного из главных героев… «Я заметил, что моя бабушка очень долго использует одну и ту же сумку, которая уже очень изношена и потрепана. Местами ткань даже протерлась. Поэтому я решил сделать бабушке подарок и подумал, что это должна быть сумочка Louis Vuitton», пишет Likeni.info.

Бабушка была очень привязана к своей старой тряпичной сумке

«Я пошел в магазин, и выбрал классическую элегантную сумочку. Продавец сказал мне, что я покупаю модель, которая сейчас очень популярна. Я заплатил за сумку, и подарил ее своей бабушке. Казалось, она ей очень понравилась».

«В один прекрасный день, вернувшись домой, я увидел, КАК моя бабушка использует эту сумку. Она наполнила её продуктами и, к тому же, поставила в неё пакет с рыбой. Бабушка сказала мне: «Спасибо за подарок. Сумка очень прочная и не протекает!» Ей очень понравилось, что она водонепроницаема. Я был в шоке. И очень хотел сказать своей бабушке, что это сумка Louis Vuitton, и она не предназначена для ношения рыбы!»

«Я решил не говорить ей, чтобы она прекратила использовать сумочку для того, чтобы носить в ней рыбу с рынка. Я видел, что она была счастлива с этой сумкой. Я решил, что не должен лишать ее счастья. Просто предложил ей в следующий раз, когда она пойдет покупать рыбу, брать меня с собой. Таким образом, я мог бы нести рыбу в полиэтиленовом пакете».

Бабушка очень быстро стала знаменитой. Эта история моментально разлетелась по всему миру, ведь в ней заложен глубокий смысл. Что бы ни говорили, парень сделал бабушке подарок, который значит гораздо больше, чем сумка Louis Vuitton!