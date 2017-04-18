Брэд Питт в ярости: Анджелина Джоли собралась замуж

Развод с Брэдом Питтом еще не завершен, а Анджелина Джоли уже планирует новую свадьбу. По крайней мере, так утверждают западные таблоиды. 41- актриса снова собралась замуж и намерена пойти под венец, как только ее брак с Питтом будет расторгнут.

Новый избранник звезды — британский миллиардер, его имя не раскрывается. Он не только очень богат, но и, как Джоли, считает благотворительность смыслом своей жизни. По словам источников американского издания InTouch Weekly, возлюбленному Анджелины 40 лет. Их познакомили общие друзья в Лондоне.

Для Брэда новость о том, что в жизни его бывшей жены появился мужчина, стала полной неожиданностью. "Он был совершенно не в курсе, - говорят источники. - Брэд не знал, что она с кем-то встречается, не говоря уже о том, что она собралась замуж!"

Помимо уязвленного самолюбия роман Анджелины задевает еще и отцовские чувства Питта. Ведь Джоли только-только разрешила ему видеться с детьми, и бывшие супруги до сих пор улаживают это в суде — дело об опеке еще не завершено. А ну как новый избранник повлияет на Анджелину, и Брэд снова потеряет возможность проводить время со своими наследниками?