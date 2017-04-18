Все не так просто! Попробуйте разыскать собаку на этом фото

Мол, нет ничего сложного в том, чтобы найти на снимке собаку, и тот, у кого острое зрение, первым справится с заданием. Но на самом деле не всё так просто!

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Дело в том, что, для того чтобы разглядеть притаившегося пса, нужно знать, куда смотреть.

Как говорил Эркюль Пуаро: «Глаз есть и у лондонского воробья. И всё же я не стал бы поручать этой маленькой серой птичке раскрывать дело!»

Ну что, быстро справился с заданием?

Если ты сумел уложиться в минуту, прими наши искренние поздравления! Это говорит о том, что ты чрезвычайно наблюдательный человек, а твой мозг способен оперативно анализировать информацию.