Звезда фильма «Иван Васильевич меняет профессию» серьезно больна

Как сообщает Life.ru, сейчас актриса находится в одной из лучших столичных клиник. В результате проведенного обследования врачи диагностировали у Натальи серьезное заболевание.

Вскоре сама Селезнева пообщалась с журналистами издания и информацию о своей госпитализации опровергла. "Сын настоял на том, чтобы я прошла обследование, чтобы мне проверили сосуды из-за головных болей. Но слава богу, все нормально сейчас", – заявила актриса.

Как оказалось, 71-летняя звезда фильмов действительно почувствовала недомогание, но обратилась в больницу исключительно для диагностики. В корне менять свой график из-за назначенного лечения актриса отнюдь не намерена. "Много работы, впереди три творческих вечера", – отметила она в беседе с Life.ru.

Наталья Селезнева дебютировала в кино в 1953 году, сыграв роль Сашеньки в картине Анатолия Граника "Алеша Птицын вырабатывает характер". Яркая 18-летняя девушка сразу же привлекла внимание режиссеров и вскоре снялась сразу в нескольких культовых фильмах. На счету Натальи роли в таких шедеврах, как "Операция "Ы" и другие приключения Шурика ", "Иван Васильевич меняет профессию", "Не может быть!" и многих других.