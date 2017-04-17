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Галерея и видео: в декабре в Эстонию приезжает грандиозное ледовое шоу Маши и Медведя «Masha & The Bear on Ice»!

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ФОТО: Промо

В декабре этого года на льду Saku Suurhall выступят суперзвезды российской мультипликации – Маша и Медведь. Созданные официальной продюсерской компанией ледовые представления пройдут на эстонском и русском языках. Шоу сочетает театральность, музыку и фигурное катание, позволяя детям встретиться со знакомыми персонажами мультфильмов.

Созданный в 2009 году ведущей российской анимационной студией Animaccord мультфильм «Маша и Медведь» и одноименные персонажи завоевали популярность во всем мире. Невероятный успех мультфильма также демонстрирует рекордное количество просмотров на Youtube – свыше двух миллиардов. Авторы решили сделать большим и маленьким поклонникам настоящий подарок, создав приключенческое ледовое шоу «Masha & The Bear on Ice», первые показы которого в этом году состоятся на крупнейших концертных площадках Европы.

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Как и оригинальные мультфильмы, ледовое шоу предлагает зрителям профессиональное и захватывающее зрелище, объединяя сценическое искусство, музыку, костюмы и умопомрачительный уровень фигурного катания. Атмосферу, помимо прочего, создают знакомая берлога, знаменитая машина скорой помощи, а также кадры из мультфильмов, которые демонстрируются на 138-метровом LED-экране.

Для шоу с участием профессиональных фигуристов, которое позволит насладиться музыкой и анимацией известной студии, реквизит привезут восемь грузовиков, а помогать в постановке будут свыше 70 членов команды. На льду зрителей ждут известные персонажи мультфильма – ежи, зайцы, волки, медвежье семейство и, конечно, проделки самой Маши.

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Ледовое шоу «Masha & The Bear on Ice» поставлено в Словакии и лицензировано официальным продюсером сериала. Большая часть выручки с продажи билетов будет направлена на создание новых серий мультфильма.

Представления состоятся в Таллинне в Saku Suurhall 20 декабря (в 15:00 на русском языке и в 19:00 на эстонском языке). С 17 апреля билеты в продаже в Piletilevi. Цены от 19 евро. Детские билеты по льготным ценам можно приобрести до конца апреля.

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Официальная страничка ледового шоу «Masha & The Bear on Ice» в Таллинне: www.mashakaru.ee.

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