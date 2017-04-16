Что категорически нельзя класть в пасхальную корзину в этом году!

Если следовать строгим христианским традициям, то вот главное правило:

Святить можно только те продукты, которые были исключены из рациона в течение последних семи недель.

К счастью, никто в церкви отказывать вам в вашем решении не будет. Но все же существуют определенные правила освящения ваших главных семейных продуктов.

Что можно святить в церкви?

В корзинке обязательно должны быть символы праздника: кулич, который символизирует Христа, и крашенки — символ воскресения. Остальные ингридиенты каждый выбирает по своему кошельку и совести.

Никто не осудит принесенную бутылку вина, так как выпить в честь праздника глоток освященного напитка только к лучшему. Традиционно верующие приносят Кагор.

Не возбраняется всевозможная выпечка — творожные паски и булочки, печенье. Ими потом принято угощать родных.

Мясную продукцию также можно освящать, однако перед этим лучше уточнить в конкретной церкви, разрешают ли они. Однако в любом случае, в храм заносить ее не нужно.

Чего нельзя?

Самый первый запрет на алкоголь, так как в церкви не место пьяным, да и напиваться «за здоровье Христа» — не лучшая идея, поэтому водку с коньяком оставляем дома.

Деньги и прочие материальные ценности на освящение также лучше не носить. Горожане любят посвятить ключи от дома и машины, кошельки или купюры, но церковь такого не жалует.

Кровянка. Если же в вашей церкви соглашаются освятить мясную продукцию, то эта колбаса вообще не признается православными служителями в качестве годной к употреблению.

Верующим также следует помнить, что традиционное обжорство на Пасху также церковью не приветствуется. Еды нужно освятить немного – она предназначена для более легкого выхода с Великого поста, а остальное рекомендуется раздать неимущим.

Не стоит освящать соль и перец, поскольку эти продукты не были под запретом во время поста. Класть эти продукты в пасхальную корзину – это скорее, народная традиция, а не церковная. Также не стоит нести в церковь фрукты и овощи.

Не забудьте оставить что-то из пасхальной корзины в церкви как подношение.