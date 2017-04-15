Дочь Кадырова вышла замуж после двух недель знакомства с женихом

Отмечается, что 18-летняя Айшат Кадырова "старается не афишировать свое семейное положение". При этом в материале не говорится, когда состоялась церемония бракосочетания, однако известно, что избранником дочери Кадырова стал 19-летний сын погибшего друга и одноклассника Кадырова. Молодые люди познакомились всего за две недели до свадьбы, а теперь живут в нескольких минутах от резиденции главы республики.

Изданию Айшат рассказала, что чеченские женщины выбирают свой жизненный путь, советуясь с мужем, образование получить им никто не запрещает.

«Среди наших женщин есть поэты, государственные деятели, врачи, журналисты. Главное, чтобы все они были в религии — если женщина соблюдает правила Священной книги, то станет и идеальной женой, и идеальной мамой. Поэтому и разводов у нас меньше», - пояснила дочь главы Чечни.