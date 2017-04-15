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Тарзан прокомментировал беременность Наташи Королевой

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Наташа Королева и Тарзан | ФОТО: Scanpix

Публикация Наташи Королевой с комментарием «В ожидании чуда» буквально поставила Cеть на уши.

Тарзана, ее супруга, попросили объяснить, что имела в виду артистка. Сергей Глушко ответил интригующе, пишет 7d.org.ua. Он отметил, что картинку и подпись к ней Наталья опубликовала забавные, и уточнил, что творческие люди могут родить не только ребенка, но и что-то иное. Уточнять ничего Сергей не стал, но пообещал, что скоро всех ждет большой сюрприз.

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