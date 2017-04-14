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Самойлова надеется, что еще сумеет в будущем выступить на «Евровидении»

В этом году России на «Евровидении» не будет!

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Юлия Самойлова. | ФОТО: Maria Antipina/Maria Antipina/TASS

Ранее "Первый канал" заявил, что не будет транслировать "Евровидение" в связи с запретом украинской стороны на въезд в Киев участницы от России.

Российская певица Юлия Самойлова расстроена, что Европейскому вещательному союзу (ЕВС) не удалось урегулировать вопрос касательно ее участия в "Евровидении-2017", но надеется, что еще сумеет когда-нибудь выступить в конкурсе. Об этом она сказала в эфире "Первого канала", пишет TASS.

"Безусловно, это меня очень расстроило, потому что это моя мечта. Я верю и надеюсь, что это еще случится. Я своим примером хочу воодушевить всех людей, вдохновить на то, чтобы они не сдавались в любой ситуации, и жили полноценной жизнью, и шли к своей мечте, не опускали руки", - сказала Самойлова.

Ранее "Первый канал" (Россия) в связи с запретом украинской стороны на въезд в Киев участницы конкурса "Евровидение" от России Юлии Самойловой принял решение отказаться от трансляции "Евровидения-2017".

22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) на три года запретила въезд в страну Самойловой за выступление в 2015 году на концерте в Крыму. Глава Европейского вещательного союза Ингрид Дельтенре в официальном письме заявила, что Киев может подвергнуться санкциям из-за решения СБУ. Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины призвал ЕВС не вмешиваться.

Финал конкурса "Евровидение-2017" намечен на 13 мая.

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