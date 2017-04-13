Оскар Кучера изумился, когда случайно наткнулся на это место в Таллинне: смотрите фото!
13 апреля 2017 г., 15:39
Вчера в Таллинне Оскар Кучера, Елена Воробей и другие звезды российского телевидения отыграли спектакль «Джекпот с доставкой на дом».
После спектакля актеры гуляли по Таллинну. Актер и шоумен Оскар Кучера поделился своей случайной находкой в Instagram.
«Есть не так много музыкальных групп, которые шагают со мной по жизни и никогда мне не надоедают и не разочаровывают... DM одна из них!!! И вот в Таллинне по дороге к гостинице в ночи наткнулся на их официальный бар!) кайф!!!», – поделился снимком российский актер.