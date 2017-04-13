МИД Украины назвал главное условие участия в Евровидении

В этом контексте ведомство пояснило причину невозможности, по мнению официального Киева, участия в конкурсе российской певицы Юлии Самойловой

Украина готова обеспечить равные возможности всем участникам "Евровидения-2017" в Киеве, но при условии соблюдения законодательства страны. Соответствующее заявление на двух языках – украинском и английском – разместило министерство иностранных дел Украины на официальной странице в сети микроблогов Twitter.

"Украина обеспечит равные возможности для всех участников конкурса. Главное условие – уважение к законодательству Украины", – отметило внешнеполитическое ведомство страны. В этом контексте МИД Украины пояснил причину невозможности, по мнению официального Киева, участия в конкурсе российской певицы. "Именно из-за нарушения законодательства Украины конкурсантке от России Юлии Самойловой был запрещен въезд на территорию нашего государства", – говорится в сообщении.

22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) на три года запретила въезд в страну певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2017". В спецслужбе считают, что она, выступив летом 2015 года на концерте в Крыму, нарушила постановление кабинета министров Украины, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения территории полуострова.

Глава Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Дельтенре в официальном письме заявила, что Киев может подвергнуться санкциям из-за решения СБУ. В свою очередь Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НТКУ) призвал ЕВС не вмешиваться во внутренние дела страны и уважать ее суверенитет.