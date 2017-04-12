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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО: лучший польский диджей снял свое новое видео в Эстонии! Шурыгиной в клипе нет, зато там есть он...

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ФОТО: Natalie Pastakeda

Vita Pictura сняла новое музыкальное видео для польского диджея Тома Свуна – "Atom".

Том Свун один из самых популярных диджеев из Польши. Журнал DJ Mag поставил его на 46 место в ежегоднике «100 hundred DJs» (100 лучших диджеев). Музыкальное видео было выпущено на Ютуб-канале Spinnin’ Records, где на данный момент 17 млн подписчиков.

ФОТО: Natalie Pastakeda

В видео Тома Свуна - Atom играет звезда эстонского Инстаграма Лийза Леэтма, блогер Vlad Freedom (Влад Фридом), главный продюсер Vita Pictura Серж Римма, одна из лучших эстонских танцовщиц на шесте Наталья Зубкова, а также финская модель и блогер София Дао Леппякорпи.

ФОТО: Natalie Pastakeda

Музыкальное видео было полностью снято в Таллинне, режиссером клипа стал финн Ярко Йортикка.

В съемках клипа принял участие журналист из Эстонии Владислав Копылков, недавно поддержавший Диану Шурыгину на шоу «Пусть говорят» в Москве.

Смотрите видео ниже!

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