Отец Дмитрия Диброва умер после ранений

У популярного российского телеведущего Дмитрия Диброва пять детей от разных браков. Четвертая жена Полина подарила ему трех сыновей – Александра, Федора и Илью.

"Я не строгий отец, упаси господь, – заверил Дибров корреспондента Dni. – Многие люди думают, что чем больше детей, тем труднее, но я своим примером могу доказать обратное. Ведь они друг возле друга крутятся, один другому подражает. И папе нужно только показать клип группы Kiss, как уже все остальные так же, как солист этого коллектива, делают движения языком".

Рассказал Дибров и о том, что любят смотреть его дети: "Среди невероятного множества того, что сегодня доступно детям, – от "Трансформеров" до голливудских фильмов – они предпочитают "Бременских музыкантов", что, конечно, меня не может не радовать. Любят они "Ну, погоди!", "Лунтика" и "Машу и медведи". Последний мультсериал я считаю российским достижением".

Вспомнил Дибров и о собственном детстве: "Мой отец был первым деканом филологического факультета ростовского университета. У него собирался весь цвет Ростова середины 60 годов прошлого столетия – профессура, академики... Мне оставалось только сидеть и слушать. И поэтому мой путь в журналистику и на экран был, видимо, предопределен. Жаль, что отец рано ушел из жизни. Он – ветеран Сталинградской битвы, а множественные фронтовые ранения редко ведут к долголетию".