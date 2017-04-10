Диетологи обеспокоены: Галкин обнародовал странную диету Пугачевой

"И вызывает жгучий интерес мой часто изменяющийся вес", – пела с юмором Пугачева о себе. И действительно, поклонники часто задаются вопросом: как певице удалось в 67 лет обрести такую форму, что и иные молодые могут завидовать. Примадонна теперь может позволить себе молодежные наряды, короткие юбки и шорты. А бесформенным балахонам она сказала: "Прощай!".

"Алла некоторое время сидела на угольной диете, – рассказал Dni муж Пугачевой юморист Максим Галкин. – Ее давняя подруга режиссер Галина Волчек все удивлялась потом: "Алла, неужели ты на самом деле уголь ела?". А Алла ей в ответ в шутку: "Ага, куски антрацита заглатывала".

Специалисты говорят, что такая диета, действительно, существует. Она предполагает, что каждое утро на протяжении месяца человек выпивает по две таблетки активированного угля, запивая их стаканом теплой воды. А днем надо съедать не менее 300 граммов некрахмалистых овощей в свежем или запеченном виде и 150 граммов обезжиренного или маложирного творога. Так можно похудеть на килограмм в неделю.

Но диетологи предупреждают, что у этого способа похудения есть ряд противопоказаний. Прибегать же к нему можно лишь изредка, потому что уголь вместе со шлаками может выводить из организма и полезные вещества.