Перед «Евровидением» Самойлова отправилась к пластическому хирургу

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юлия Самойлова опубликовала фотографию, на которой запечатлена в стенах медицинского учреждения. Оказалось, представительница России на конкурсе "Евровидение-2017" посетила пластического хирурга. "Потрясающий доктор Амжад, большой профессионал в своем деле! Давно наблюдала за его работами и вот наконец попала на прием. О пластике мне думать еще рано конечно, но поддерживать природную красоту тоже никто не отменял! А Вы какие процедуры делаете по мимо масочек и кремов?" – подписала снимок Самойлова.

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на публикацию певицы. Фанаты выразили мнение, что Юлия и так очень красивая, поэтому что-либо менять в своей внешности ей не следует.

Певица постаралась успокоить разнервничавшихся подписчиков. В комментариях Юлия пояснила, зачем заглянула в клинику пластической хирургии. "Ребята, кожу в порядок приводить будем," – объяснила популярная певица.