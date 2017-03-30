Девушка Тимати Анастасия Решетова рассказала о травле и избиениях

В это сложно поверить, но в школе Настя популярностью не пользовалась и букетами от поклонников не отбивалась – никаких «вау, вот это красотка!» не было. Ее дразнили «лошадью» и «дылдой», а три сверстницы как-то даже побили Решетову за школой – что-то не поделили. «Я пришла домой, замазала синяки тоналкой, надела капюшон и решила ничего никому не говорить». Сильная и независимая. Такой остается и сегодня: «Ненавижу жаловаться кому-то, считаю это унизительным», пишет Soulpost.ru.

Еще год назад она была вегетарианкой и сыроедом (это когда ешь только те продукты, которые не подвергались термической обработке) и больше всего на свете боялась поправиться хотя бы на грамм. При росте 178 см она весила всего 52 кг («У меня не было ни жира, ни мышц»), а потом решила: надо что-то менять. Сегодня Настя весит около 60 кг, а ее рацион состоит из продуктов, богатых полиненасыщенными жирами (Omega-3, Omega-6): «Ем много лосося, авокадо и орехов – это очень полезно для женской кожи и здоровья в целом».

Надо сказать, подписчики Насти в Instagram встретили перемены во внешности, как говорится, на ура: «Какая женственная!», «Молодец, что поправилась», «Так держать!», а откровенных фотографий, кажется, стало еще больше. А как иначе, если есть что показать? Только вот отец Решетовой – военный, и он с нами не согласен. «Папа у меня суровый. Он следит за моей жизнью в соцсетях и бывает ею очень недоволен: сначала глубокое декольте, потом – дрифт на гелике на крыше здания (а это, вообще-то, административная ответственность), ну и вишенка на торте – фото с сигарой и бутылкой. Вообще, я курю только кальян и не пью, да и кадр постановочный, но разве это кого-то волнует? Правда, время расставляет все по своим местам, и он старается смириться с мыслью, что это просто образ».

Когда Решетовы-младшие (Настя и ее сестра Валя (19)) были совсем маленькими, родители развелись, и девочки остались с отцом. И да, воспитывали их действительно строго: в шесть подъем, зарядка, школа, дома – влажная уборка и мытье посуды, так что обе сегодня завидные невесты. Правда, есть одно «но»: такой образ жизни – это не для Насти. К 17 годам влажная уборка и папино давление ей надоели, и она ушла в свободное плаванье – «прогуливать школу, влюбляться и бунтовать».

«Я просто сказала «до свидания», – вспоминает Настя. – Сначала мне помогал мой молодой человек, с которым я тогда встречалась, а после конкурса «Мисс-Россия» (в 2014-м Настя стала первой вице-мисс Россия. – Прим. ред.) сама начала зарабатывать».

Несколько лет назад она познакомилась с мужчиной своей мечты, и у них закрутился роман. «Не вижу смысла говорить о том, что все и так знают, – улыбается Настя. – Я хочу, чтобы мои отношения были скрыты от посторонних глаз. Тандем должен быть тандемом, а не проходным двором – в нем не должно быть грязи, и я не хочу, чтобы чужие слова как-то сказывались на моей личной жизни. Так получится и отношения сохранить, и нервов меньше тратить».