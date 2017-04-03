ВНИМАНИЕ, СУПЕР-РОЗЫГРЫШ! Ресторан FAETON приглашает на романтический ужин для двоих!
3 апреля 2017 г., 14:59
Подарите себе и близкому человеку вечер наслаждения азербайджанской и континентальной кухней, порадуйте себя бокалом вина и десертом!
Ресторан предложит победителю розыгрыша два горячих блюда на ваш выбор, два напитка и два десерта с чаем. С меню ресторана можно ознакомиться ЗДЕСЬ!
Faeton
Уже текут слюнки? Тогда читайте простые условия розыгрыша ужина в ресторане FAETON:
Ждите результатов конкурса. Имя победителя мы объявим в субботу, 8 апреля. Соблюдение всех условий игры внимательно проверяется работниками портала Limon.ee. Удачи в розыгрыше!
Faeton