ВНИМАНИЕ, СУПЕР-РОЗЫГРЫШ! Ресторан FAETON приглашает на романтический ужин для двоих!

Подарите себе и близкому человеку вечер наслаждения азербайджанской и континентальной кухней, порадуйте себя бокалом вина и десертом!

Ресторан предложит победителю розыгрыша два горячих блюда на ваш выбор, два напитка и два десерта с чаем. С меню ресторана можно ознакомиться ЗДЕСЬ!

Faeton

Уже текут слюнки? Тогда читайте простые условия розыгрыша ужина в ресторане FAETON:

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или убедитесь, что вы точно на нас подписаны; Обязательно поделитесь этой публикацией со своими друзьями, иначе, в случае победы, вы не сможете получить приз, и он достанется кому-то другому;

Напишете в комментариях к этому сообщению имя близкого человека, с которым вы разделите этот вечер!

Ждите результатов конкурса. Имя победителя мы объявим в субботу, 8 апреля. Соблюдение всех условий игры внимательно проверяется работниками портала Limon.ee. Удачи в розыгрыше!