Юлию Самойлову попросили держать язык за зубами

Имя российской участницы "Евровидения" этого года Юлии Самойловой сегодня у всех на устах. А сама она постепенно становится полноправным героем светской хроники. На днях, например, певица вместе с мужем Алексеем Тараном появилась на премьере фильме "Время первых", передают Dni.

В фотографировании с ней Юлия никому не отказывала, а вот интервью давала неохотно. "Только никаких вопросов о "Евровидении!", – предупредила помощница Самойловой. – Мы сегодня отдыхаем и не хотим серьезных разговоров". Скорее всего, "Первый канал", который в этом году выбирает и отправляет участника на главный музыкальный конкурс Старого Света предупредил Юлю, что ее слова могут быть истолкованы превратно.

Рассказала певица и о своем необычном хобби. "Я люблю рисовать, хотя в последнее время из-за занятости не получается этим заниматься, – призналась Самойлова. – Особенно мне нравится расписывать яйца – проделываешь маленькую дырочку, выливаешь содержимое, и начинаешь творить". А мечта Юлии – озвучить героя какого-нибудь мультфильма. "Наверное, это была бы хитрая лиса – я ведь тоже рыжая и разрез глаз у меня подходящий", – смеется певица.