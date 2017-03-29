Упс! 41-летняя Шарлиз Терон не рассчитала с декольте и засветила грудь (фото)
29 марта 2017 г., 12:28
Актриса Шарлиз Терон впечатлила своим откровенным и эффектным образом на мероприятии в Гонконге, пишет Сегодня.ua.
41-летняя актриса появилась на гала-ужине организации amfAR, занимающейся сбором средств на борьбу со СПИДом, в мерцающем наряде с разрезом и поясом из коллекции Saint Laurent 2017.
Фото: Scanpix/AFP
Платье с блестками и смелым декольте Терон дополнила черными босоножками и клатчем. Вызывающий наряд едва прикрывал обнаженную грудь Шарлиз.
Фото: Scanpix/AFP