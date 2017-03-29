Не в бровь, а в глаз! Четыре знака Зодиака, которые могут никогда не вступить в брак

Для определенных знаков Зодиака обязательства – непозволительная роскошь. Нельзя сказать, что этим четырем никогда не везет в любви, передает Маркетиум. Просто о долгосрочном браке не может быть и речи. Для них свадебные колокола – чересчур. Зато эти люди могут быть отличными любовниками.

Вот четыре знака Зодиака, которые могут сказать “нет”:

Овен (21 марта – 19 апреля)

У Овнов установлены свои правила и стандарты жизни. А все возможные силы брошены на их выполнение. Крайне редко Овны готовы идти на компромисс ради гармонии в любовных отношениях. Вот почему столько потенциальных партнеров были отвергнуты. Строгая природа – это не этап.

У представителей данного знака Зодиака есть свой темп. Они не выбирают: подождать партнера или бросить. Выбор крайне сложный, и Овен предпочтет его избежать в целом.

“Я” – это приоритет. Овны никогда не смогут отдаться другому человеку. Они ценят себя, а другие их видят эгоистами.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Что вам пригодится знать: Близнецы – великие собеседники. У них хватает обаяния, красноречия и уверенности, чтобы вести интересную беседу. Но когда заходит речь о долгосрочных отношениях и обязательствах, можно обнаружить, что у них начинаются затруднения со словами. Они “сжимаются” и отказываются озвучивать свои мысли.

Для Близнецов общение с людьми – это удовольствие. Но взять на себя груз серьезных отношенийони не могут.

Стрелец (22 ноября – 19 декабря)

Это – люди, которые не любят слишком серьезно относиться к жизни. Они ценят одиночество, и им нравится “оттягиваться” с друзьями. Стрельцам по душе случайные знакомства, но их буквально заклинивает, когда все становится слишком серьезным.

Представители данного знака Зодиака всегда ценят свободу и независимость выше всего остального. Они чувствуют, что отношения душат и могут стать препятствием в достижении поставленных целей.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Вообще любопытный случай. Водолею нравится устанавливать глубокие и интимные связи. Но нести любовь через долгосрочные отношения – это слишком.

У Водолея непостоянный характер: трудно сказать, что будет в эту минуту, а что – в следующую. Именно из-за этого их партнеры могут сами убегать. Даже так!

Сейчас отношения идут хорошо, а потом бьет спонтанный характер Водолея, и замок, который казался прочным, уже разрушен.

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