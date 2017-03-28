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Шок! Джорджа Майкла похоронили через три месяца после смерти

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Джордж Майкл. | ФОТО: SCANPIX/REUTERS

Родные попрощались с популярным британским исполнителем Джорджем Майклом.

Известный британский певец, поэт и композитор Джордж Майкл, который скончался 25 декабря 2016 года, на днях был похоронен. Об этом пишет Ivona со ссылкой на dailymail.co.uk.

Близкие Джорджа Майкла проверили тайные похороны на кладбище Хайгейт в Северном Лондоне рядом с матерью певица Лесли. Отмечается, что в часовне на церемонии прощания было всего 30 человек.

Напомним, Джордж Майкл скончался у себя дома в Оксфордшире (южная Англия) во сне от сердечной недостаточности в возрасте 53 лет. Мертвым певца обнаружил его бойфренд Фади Фаваз.

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