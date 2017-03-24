«Танцевальный рай» меняет место и стартует в новом клубе в компании любимчика публики – ДЖИГАНА!

По многочисленным просьбам «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РАЙ» меняет место и стартует в новом клубе, где шире просторы и прекраснее вид – врата рая распахнутся и вы окажетесь на «новой земле», оснащенной мощнейшей звуковой системой и самым современным световым оборудованием, на земле, где царит радость и веселье – в ночном клубе CatHouse Concert Hall!

В программе вечера – Джиган – один из самых популярных поп- хип-хоп-исполнителей! Его треки находятся в горячей ротации всех крупнейших радиостанций мира!

Джиган стал обладателем премии Муз-ТВ как лучший Хип-Хоп исполнитель года; премии Русского Радио «Золотой Грамофон» за песню «Я и Ты»; премии «Песня года» – награда за трек «Любить больше нечем».

В 2016 году, Джиган представил дуэтный трек со Стасом Михайловым — «Любовь-наркоз», который сразу занял лидирующие места в хит-парадах. Джиган, самый яркий представитель хип-хоп культуры, выступит с новым концертом который будет наполнен новым звучанием и новыми треками.

Вас ждут настоящие эмоции, настоящий бит, настоящее лето!

ДЖИГАН - это всеми любимые хиты: «Держи меня за руку», «Ахумилительная туса», «Любовь-наркоз», «Любить больше нечем», «Холодное сердце», «Надо подкачаться» и многие другие!

Особой феерии вечеру добавит уникальная программа воздушных акробатов, а сексуальные и зажигательные гоу-гоу танцовщицы из Санкт-Петербурга закружат гостей в водовороте страстей!

Танцевальный рай на новом месте, в обновленном интерьере, с новыми декорациями, с новыми и любимыми хитами, а также в компании добрых друзей!

Разумеется, русский портал выбирает самую стильную девушку вечера!

Искусители вечера — DJ Bell и DJ Peterson – 99% русской музыки

Не пропусти самое горячее событие года на самой яркой вечеринке города!

Весь вечер с вами лучшие кальяны от Shisha Memory!

Двери клуба открываются в 23:00

Подробнее ЗДЕСЬ!

ВНИМАНИЕ! Для особо требовательных клиентов теперь есть возможность заказать себе персональное обслуживание столика и личного охранника!

Bходной билет 35 €, девушкам до полуночи 20 €, VIP-билет 70 €

ВНИМАНИЕ! Продажа билетов по льготной цене ( самые быстрые до -30%) во всех кассах Piletilevi и в интернете: http://www.piletilevi.ee/rus/tickets/muusika/klubi/tantsuparadiis-tancevalnyj-raj-avapidu--geegun-dzhigan-rus-live-212311/?&design=piletilevi

NB! Strong Face & Style control: вечерняя одежда и туфли