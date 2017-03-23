Вот это сюрприз! Названы еще две группы, которые выступят на East Beach Fest в Нарва-Йыэсуу!

Мы уже писали раньше, что организаторы совсем недавно назвали первых артистов фестиваля в этом году: звездный эстонский рэпер Томми Кэш и популярный украинский певец Макс Барских («Сука-любовь», «Туманы», «Давай займемся любовью» и другие хиты). И вот считанные часы назад стали известны названия популярных российских групп, которые тоже зажгут в Нарва-Йыэсуу уже этим летом.

Не пропустите, вас ждет выступление группы «Комиссар» («Королева снежная», «Дрянь» и другие), а также авторов хита «Таблетка» - группы INFINITY из России.

Кто еще этим летом выступит на East Beach Fest в Нарва-Йыэсуу? Узнай об этом одним из первых в группе фестиваля EBF или портала Limon в Facebook.