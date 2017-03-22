Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаTMWЕвровидениеЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Полуобнаженная Ольга Бузова при полном зале крикнула, что все мужики козлы

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Ольга Бузова | ФОТО: Ramil Sitdikov/RIA Novosti/Scanpix

Как известно, Ольга Бузова дебютировала в спектакле «Мужчина нарасхват», где появилась на сцене в одном нижнем белье.

Причем женская половина зрительского зала завистливо смотрела на полуобнаженную дебютантку, мужчины поддержали новоявленную артистку овациями. Впрочем, в середине спектакля раздался отчаянный крик Бузовой: «Все мужики козлы!», который прозвучал очень искренне и явно шел от самого сердца. пишет 7d.org.ua.

Наверх