Полуобнаженная Ольга Бузова при полном зале крикнула, что все мужики козлы

Причем женская половина зрительского зала завистливо смотрела на полуобнаженную дебютантку, мужчины поддержали новоявленную артистку овациями. Впрочем, в середине спектакля раздался отчаянный крик Бузовой: «Все мужики козлы!», который прозвучал очень искренне и явно шел от самого сердца. пишет 7d.org.ua.