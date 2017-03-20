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Она еще и поет: порнозвезда Беркова презентовала свой первый клип

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ФОТО: Скриншот видео Youtube

Таланты актрисы и телеведущей Елены Берковой поистине неизмеримы: женщина снимается в кино, снимает видео для своего блога в "Инстаграме", а вчера в Москве Елена презентовала свой первый клип на песню "Стала другой".

Видео снял режиссер Максим Поддубный, а главную роль в нем исполнили сама Беркова и ее супруг Андрей Стоянов, пишет Mixnews.lv.

Почитатели таланта Елены не увидят в клипе столь жарких сцен, однако откровенными моментами видео все же изобилует.

Смотрите сексуальное видео ниже!

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