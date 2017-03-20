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«Евровидение-2017»: в России прокомментировали возможность замены Самойловой

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Юлия Самойлова. | ФОТО: Maria Antipina/Maria Antipina/TASS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу замены представительницы России на «Евровидение-2017».

Несмотря на то, что решение организаторов Евровидения 2017 о замене Юлии Самойловой еще не обнародовано, Дмитрий Песков поделился личным мнением по поводу сомнений в участии певицы в конкурсе.

В интервью РИА Новости пресс-секретарь Владимира Путина сообщил, что исключение конкурсантки невозможно. “Мне неизвестно о решении наших организаторов, но, насколько я понимаю, такой опции, как замена не существует“, – ответил Песков на вопрос о том, проигнорирует ли Россия конкурс или заменит исполнителя, если Самойловой запретят въезд на территорию Украины.

Напомним, ранее стало известно, что девушка с инвалидностью Юлия Самойлова представит Россию на «Евровидение-2017» в Киеве.

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