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Антонио Бандерас экстренно госпитализирован в Швейцарии

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Антонио Бандерас. | ФОТО: JEAN CHRISTOPHE MAGNENET/AFP

Знаменитый актер Антонио Бандерас на днях перенес очередной сердечный приступ.

Острая боль в груди настигла 56-летнего артиста, когда он отдыхал со своей 37-летней подругой Николь в Швейцарии. Как уточняет портал radaronline.com, Бандерас и его возлюбленная прекрасно проводили время в Лозанне, осматривая достопримечательности, когда актеру вдруг стало плохо. Женщина незамедлительно вызвала врачей, которые диагностировали сердечный приступ, пишет Argumenti.

В настоящий момент не сообщается, каково состояние актера. Поклонники знойного брюнета обеспокоены случившимся.

Напомним, в конце января этого года актера, пожаловавшегося на сильную боль в груди, увезли на скорой из спортзала. Тогда, почувствовав боль, он вызвал медиков. Прибывшие врачи приняли решение экстренно госпитализировать Бандераса, заподозрив сердечный приступ.

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