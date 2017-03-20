Антонио Бандерас экстренно госпитализирован в Швейцарии

Острая боль в груди настигла 56-летнего артиста, когда он отдыхал со своей 37-летней подругой Николь в Швейцарии. Как уточняет портал radaronline.com, Бандерас и его возлюбленная прекрасно проводили время в Лозанне, осматривая достопримечательности, когда актеру вдруг стало плохо. Женщина незамедлительно вызвала врачей, которые диагностировали сердечный приступ, пишет Argumenti.

В настоящий момент не сообщается, каково состояние актера. Поклонники знойного брюнета обеспокоены случившимся.

Напомним, в конце января этого года актера, пожаловавшегося на сильную боль в груди, увезли на скорой из спортзала. Тогда, почувствовав боль, он вызвал медиков. Прибывшие врачи приняли решение экстренно госпитализировать Бандераса, заподозрив сердечный приступ.