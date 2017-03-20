Восхитительно! Новое видео эстонско-украинской группы «Свята Ватра» снято на замерзшем озере Вильянди!

Именно в этот день прошли съемки по-настоящему северного по духу видео. Идею клипа лидеру группы Руслану подсказал живописный вид из окна его дома в Вильянди. Съемочную группу собрали за пару дней с помощью соцсетей, и утром съемочного дня окутывавший небо туман вдруг рассеялся. Съемки проходили при температуре минус 15 градусов, включая в себя, помимо прочего, приземление на лед озера самолета и прыжок Руслана в прорубь в конце.

Многоголосная в оригинале, украинская народная песня вдохновила музыкантов на смешение нескольких стилей - фолк, рок, фанк, инди - и использования таких древних инструментов, как окарина и варган. Безвременная, вечная народная песня повествует о непростой истории любви, и напоминает, что , выпутываясь из дебрей любовного треугольника, важно не оставить детей без любви и заботы и достойно продолжать жизненный путь. Суровый северный характер и горячие украинские ритмы виде.

«Летiла Зозуля» способны растопить лед в сердце каждого зрителя! «Свята Ватра» страстно посвящают себя музыке уже на протяжении 12 лет, выпустив за это время пять компакт-дисков и один DVD фольк-концерта в Вильянди.

Режиссер монтажа: Эрик Норкроос

Съемочная группа: Карл Эрик Хейнсоо, Андреас Мартин Рейли, Ако Лехеметс, Марко Дрыгин, Кевин Кохьюс Запись музыки - Ало Яанивальд, сведение - Кейо Коппел, студия Roundsound.

Продисирование: Svjata Ватра. Спасибо Вам, Sammuli Puhkeküla, Kaitseliidu Sakala Malev, Авиазавод Вильянди, театр Угала, хутор Sireli , Авиаклуб Вильянди, Кевин Кангур, Анника Мяндмаа, Ева Ноорметс, Ханс Ноорметс, Гуннар Теас, город Вильянди, и чудесная погода!

Смотрите видео!