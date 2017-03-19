Печально: библиотека имени Задорнова в Риге закрывается

Тревожную новость сообщила в своем Facebook журналист Наталья Севидова, пишет Rus.TVNET.lv.

"Зашла сегодня (пятница, 17 марта) в библиотеку Задорнова. А они – на чемоданах. Точнее – на узлах и мешках. Денег искали у кого только можно, никто не дал. Михаил Николаевич тоже больше не тянет эти расходы – при нынешнем курсе рубля. РД отказала.

Немножко дает только правительство Москвы, но на аренду помещений этого не хватает.

Вот и пакуются – переезжают в какую-то маленькую комнатку возле Вантового моста. Книги частично раздают по библиотекам и читателям.

Жаль. Хорошее место было, удобное, уютное. И новинок у них много, и классика, история, мемуары, беллетристика, детская литература, книги по искусству... Масса отличных изданий! А сколько там творческих встреч проходило, какие люди приезжали! А выставки живописи? Зато на мытье Национальной библиотеки по сто тысяч каждый год средства есть".

Библиотека открылась 5 декабря 2009 года, в день 100-летнего юбилея писателя Николая Задорнова, при поддержке бизнесмена Игоря Малышкова и Алексея Шейнина, на тот момент одного из главных акционеров издательского дома «Петит».

В 2012 году директор библиотеки Ирина Тарутина в интервью нашему порталу рассказывала, что за три года существования, число читателей выросло до 5500 человек, а книжный фонд превысил 50 000 экземпляров. По словам Ирины Тарутиной, библиотеку, по праву, можно было назвать маленьким очагом великой русской литературы в Риге.

Ирина Александровна Тарутина тогда же сказала: «Как известно, Михаил Николаевич Задорнов задумывал эту библиотеку, названную в честь его отца — знаменитого писателя, как подарок рижанам, как место, где, в отличие от других библиотек, люди могут читать книги совершенно бесплатно».