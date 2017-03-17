Фото: изменившаяся Лариса Гузеева вызвала восторг у поклонников

В жизни Ларисы Гузеевой произошли перемены. Она не только стала вести новую передачу, но еще и изменила прическу, от которой, кстати, фанаты пришли в восторг, пишет Дни.ру.
Активная пользовательница социальных сетей актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала фотографию, на которой заснята с двумя внушительными ножами. Тем самым артистка лишний раз прорекламировала новое шоу, ведущей которого является с недавних пор. Многочисленные подписчики пришли в восторг от внешнего вида Ларисы.
На днях на "Первом канале" стартовало новое кулинарное шоу. В передаче "ТилиТелеТесто" участники соревнуются в приготовлении выпечки – тортов, пирогов, пирожных, булочек. На телепроекте есть и судьи. Это два эксперта – звездный кондитер Ренат Агзамов и президент федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров – муж Ларисы Гузеевой. Отметим, что в телепроекте принимают участие и знаменитости.