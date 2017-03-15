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Упс... Новый макияж Ольги Бузовой сделал ее похожей на транссексуала

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Ольга Бузова. | ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Известная телеведущая Ольга Бузова решила продемонстрировать подписчикам своего микроблога свой новый макияж, передает 7d.org.ua.

Они заявили, что пухлые губы превратили ее в трансвестита. В своем Инстаграме Ольга Бузова опубликовала ролик, на котором продемонстрировала свежий макияж, который она сделала для прямого эфира сайта LIFE.ru, которому она будет давать интервью. Ведущая "Дома-2" в подробностях рассказала о своем макияже, а также показала визажиста, который ей его сделал. Пользователи Сети заявили, что у Ольги Бузовой губы перекачаны ботоксом, а новый макияж сделал ее похожей на транссексуала. Звезда еще не комментировала замечания подписчиков.

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