После 12-часовой эрекции актер решил навсегда уйти из порно

Звезда порно Кристофер Зейчегг, снимавшийся под псевдонимом Дэнни Уайлд, заявил о завершении своей карьеры. Это решение парень принял в отделении неотложной помощи одной из больниц, куда он попал уже в третий раз с одной и той же проблемой. Прием сильнодействующих таблеток, являющихся аналогами виагры, стал причиной устойчиво длительной эрекции, которая продолжалась целых 12 часов. Актеры порно постоянно используют эти препараты, так как добиваться естественного возбуждения на съемочной площадке за счет одной силы воли им просто не удается, пишет Medikforum.ru.

Съемкам в порно Кристофер посвятил целых 10 лет, но осложнение от приема лекарств для борьбы с эректильными дисфункциями едва не стоило ему перманентного повреждения полового члена. Порноактер рассказал, что вколол себе перед ответственными съемками 80 мг препарата сиалис, в 4 раза превысив предельно допустимую дозировку. В результате, врачам пришлось срочно откачивать кровь из полового члена. Они также подробно проинформировали Кристофера о том, чем ему грозит столь длительная эрекция.

"После моей третьей госпитализации врач заявил, что если я продолжу пользоваться данными лекарствами, то могу потерять возможность заниматься сексом навсегда, - рассказал Кристофер. - В половом члене может сформироваться большой объем рубцовой ткани, и это вызовет импотенцию. Кроме того, у меня развилась уже физиологическая зависимость от лекарств, и в обычной жизни я не могу вызывать у себя эрекцию при встрече с партнерами. Эта проблема есть у многих актеров порно. А ведь мне нет еще 30, и прием таких лекарств в подобном возрасте выглядит странным"