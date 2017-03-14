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Актeр Евгений Фeдоров госпитализирован в Москве

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Евгений Фeдоров | ФОТО: Кадр из фильма

В одну из столичных клиник доставлен 93-летний известный актер Евгений Фёдоров. Как стало известно LAIF, актер пожаловался на боль в области сердца.

После диагностики у актера было выявлено несколько сердечных заболеваний. Сейчас он находится в стационаре, ему назначен курс длительного лечения.

Евгений Фёдоров — советский и российский театральный актёр, заслуженный артист РСФСР. Снялся в таких картинах, как "Принцесса Турандот", "Город на заре", "За двумя зайцами".

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