Актeр Евгений Фeдоров госпитализирован в Москве

После диагностики у актера было выявлено несколько сердечных заболеваний. Сейчас он находится в стационаре, ему назначен курс длительного лечения.

Евгений Фёдоров — советский и российский театральный актёр, заслуженный артист РСФСР. Снялся в таких картинах, как "Принцесса Турандот", "Город на заре", "За двумя зайцами".