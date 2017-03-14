Актeр Евгений Фeдоров госпитализирован в Москве
14. март 2017 16:27
В одну из столичных клиник доставлен 93-летний известный актер Евгений Фёдоров. Как стало известно LAIF, актер пожаловался на боль в области сердца.
После диагностики у актера было выявлено несколько сердечных заболеваний. Сейчас он находится в стационаре, ему назначен курс длительного лечения.
Евгений Фёдоров — советский и российский театральный актёр, заслуженный артист РСФСР. Снялся в таких картинах, как "Принцесса Турандот", "Город на заре", "За двумя зайцами".