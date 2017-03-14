Галерея: смотрите, как эстонский Джеймс Бонд удивил женщин в популярном ночном клубе

К тому же, Артем Савицкий в пиджаке, модной рубашке, костюме и галстуке-бабочке сделал гостьям вечеринки сюрприз: преподнес каждой по белой розе в честь прошедшего Женского дня.
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В субботу, 11 марта, в клубе Diamond в Пярну прошла вечеринка «007 Artjom Savitski Live», посвященная женскому дню, в ходе которой галантный певец не только подарил своим поклонницам чудесное живое выступление, но и смог с ними пообщаться.
К тому же, Артем Савицкий в пиджаке, модной рубашке, костюме и галстуке-бабочке сделал гостьям вечеринки сюрприз: преподнес каждой по белой розе в честь прошедшего Женского дня.
Смотрите галерею!
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