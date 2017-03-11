Евгений Криштафович рассказал, что делать, если тебя поймала полиция с косяком в кармане или во рту (видео)

Что делать, если полиция поймала тебя с косяком во рту или в кармане?

Прежде всего важно выяснить свои права, полиция должна при составлении протокола вам их озвучить. Чаще всего это не делается, а человек не додумывается их сам спросить.

За употребление конопли вам грозит арест или штраф до 300 штрафных единиц. Все дела, попавшие мне в руки, почему-то рассматривались в порядке ускоренного производства. По моему мнению, это ошибка номер один. Ускороенный порядок в случае с делом о проступке — один сомнительный вид делопроизводства. Его можно использовать только тогда, когда все обстоятельства ясны.

И что же, с ускоренным делопроизводством соглашаться не нужно?

Бонус ускоренного делопроизводства в случае проступка заключается в том, что максимальное наказание, которое можно применить в таком случае, штраф до 200 штрафных единиц. По сравнению с санкциями в 300 штрафных единиц, применяемыми за употребление конопли, разница вообще небольшая.

По сути, с ускоренным делопроизводством в случае употребления конопли соглашаться нет смысла. Но, конечно, есть риск, что ваше дело будет рассмотрено в общем порядке и в итоге всё для вас может закончиться арестом. Но сразу скажу, что если полиция в данном случае потребует арест, звоните мне сразу же, даже ночью. Я приеду на место с камерой и сделаю большой репортаж.

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