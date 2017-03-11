Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Евгений Криштафович рассказал, что делать, если тебя поймала полиция с косяком в кармане или во рту (видео)

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Портал Elu24 нашел на просторах YouTube видео, в котором кандидат на должность председателя правления Свободной партии Эстонии Евгений Криштафович рассказывает, что делать в случае, если человек попался полиции с косяком в кармане или во рту и правоохранительные органы начали делопроизводство о проступке.

Что делать, если полиция поймала тебя с косяком во рту или в кармане?

Прежде всего важно выяснить свои права, полиция должна при составлении протокола вам их озвучить. Чаще всего это не делается, а человек не додумывается их сам спросить.

За употребление конопли вам грозит арест или штраф до 300 штрафных единиц. Все дела, попавшие мне в руки, почему-то рассматривались в порядке ускоренного производства. По моему мнению, это ошибка номер один. Ускороенный порядок в случае с делом о проступке — один сомнительный вид делопроизводства. Его можно использовать только тогда, когда все обстоятельства ясны.

И что же, с ускоренным делопроизводством соглашаться не нужно?

Бонус ускоренного делопроизводства в случае проступка заключается в том, что максимальное наказание, которое можно применить в таком случае, штраф до 200 штрафных единиц. По сравнению с санкциями в 300 штрафных единиц, применяемыми за употребление конопли, разница вообще небольшая.

По сути, с ускоренным делопроизводством в случае употребления конопли соглашаться нет смысла. Но, конечно, есть риск, что ваше дело будет рассмотрено в общем порядке и в итоге всё для вас может закончиться арестом. Но сразу скажу, что если полиция в данном случае потребует арест, звоните мне сразу же, даже ночью. Я приеду на место с камерой и сделаю большой репортаж.

Смотрите видео на портале Elu24!

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАарестжизньконопляупотребление
Завидуем молча!
эксклюзив на limon.ee
мнение
смотри!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
14:14
СМИ: суррогатная мать вот-вот родит Роналду двойню
13:43
Родители, что вы творите? Звездный эстонский фотограф вспомнил, как его в детстве избивали до крови
13:13
Евгений Криштафович рассказал, что делать, если тебя поймала полиция с косяком в кармане или во рту (видео)
12:42
Фото: Дима Билан шокировал бритой головой
12:32
Ученые: человек может по-настоящему полюбить лишь дважды в жизни
12:12
Анастасию Волочкову застали в ванной в тот момент, когда балерина была без белья (фото)
11:41
Скончался 16-летний сын продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина
11:14
Гороскоп на 12 марта для всех знаков Зодиака: что ждать от этого воскресенья?
16:55
В гостях у каннибалов: ведущий CNN съел мозг мертвеца и поделился впечатлениями (видео)
16:43
Профессор давал серьезное интервью в прямом эфире, но забыл, что дома дети... Что там творилось! (видео)
16:36
Видео: Познер и Литвинова раскаялись перед одноногим танцором (1)
16:13
Арина Шарапова удивила поклонников результатами омоложения (фото)
16:00
Садальский: Довлатова беременна от меня (1)
15:49
Ее сын плохо вел себя в школе. Теперь родители со всего мира аплодируют тому, как она его наказала!
15:10
Потап раскрыл пикантный секрет Насти Каменских
14:47
Кое-кто даже пришел с мамой! Смотри, вот как Таллинн гулял в клубе Hollywood на 8 Марта (ГАЛЕРЕЯ)
14:18
Вот чем занимается младшая дочь Дональда Трампа, пока вся семья работает (фото)
13:50
Видео: на премьере «Кинг-Конга» загорелась гигантская статуя гориллы
13:24
Отец Максима Виторгана рассказал, что на самом деле думает о его семье с Ксенией Собчак
13:00
Лолита раскрыла сексуальную ориентацию Александра Васильева (4)
Все новости
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

13:37
Маленькие порции приводят к набору лишнего веса
12:32
Ученые: человек может по-настоящему полюбить лишь дважды в жизни
11:59
За жизнь нам суждено влюбиться три раза - и каждый раз по-разному! На каком этапе Вы?
11:19
Смертельная опасность вегетарианства насторожила ученых
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Скончался 16-летний сын продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина
Анастасию Волочкову застали в ванной в тот момент, когда балерина была без белья (фото)
Евгений Криштафович рассказал, что делать, если тебя поймала полиция с косяком в кармане или во рту (видео)
Гороскоп на 12 марта для всех знаков Зодиака: что ждать от этого воскресенья?
Лолита раскрыла сексуальную ориентацию Александра Васильева(4)
Топ комментариев
Новые подробности: избитая звезда эстонского телешоу рассказала, что произошло в ту ночь на самом деле(12)
Такой вы ее еще не видели! Раритетный снимок Керсти Кальюлайд поставил Сеть на уши (фото)(7)
«У него мозги на донышке!»: блогеру из Эстонии досталось в эфире «Пусть говорят»(6)
Скорее проверьте: ученые установили связь между интеллектом и размером полового органа(5)
Фотограф застукал возлюбленную Таави Рыйваса в пикантный момент(5)
CмотриЦеликом
В гостях у каннибалов: ведущий CNN съел мозг мертвеца и поделился впечатлениями (видео)

В гостях у каннибалов: ведущий CNN съел мозг мертвеца и поделился впечатлениями (видео)

Профессор давал серьезное интервью в прямом эфире, но забыл, что дома дети... Что там творилось! (видео)

Профессор давал серьезное интервью в прямом эфире, но забыл, что дома дети... Что там творилось! (видео)

Находка врача! Если у вас кружится голова, вот как справиться с этим за одну минуту

Находка врача! Если у вас кружится голова, вот как справиться с этим за одну минуту

10. мар
Божечки! Дьявольский смех Терезы Мэй стал хитом Сети (видео)
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Eesti laulактерактрисавидеогороскопдевушкаевровидениеженщинажизньзвездазвездызодиакконкурслюбовьмартольга бузовапевицароссиясексскандалсмотриснимокталлиннфотошоуэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees