Какой кошмар... У невесты звезды КВН обнаружили рак на последней стадии

По словам Сергея, у его невесты Анны Бажановой, которая является реквизитором юмористов из "ГородЪ ПятигорскЪ", врачи нашли злокачественную опухоль. А денег на лечение нет.

"Не знаю, с чего начать... Об этом до сих пор трудно не то что писать, но даже думать... Но жизнь такова, увы. Три месяца назад у моей любимой невесты, у моей Анечки, обнаружили четвертую стадию рака молочной железы", – посетовал Оборин.

Сергей сообщил, что болезнь развивалась очень быстро. "В тот страшный момент семья и друзья сплотились и очень помогли нам. За эти месяцы мы прошли много тяжелых испытаний: химиотерапия, облучение, капельницы... Я каждый день вижу какая она сильная, как тяжело ей дается эта борьба", – отметил убитый горем актер.

Лечение дорогостоящее, поэтому Оборин обратился с просьбой к поклонникам. "Сейчас я хочу попросить помощи у всех, кто может и кто захочет помочь. Лечение, к сожалению, ОЧЕНЬ дорогое и нам необходимы средства, чтобы продолжить курс, который жизненно необходим, но без Вашей помощи мы не сможем их собрать. Это номер карты, на которую мы собираем сумму для продолжения лечения. Я верю, что с Вашей помощью, поддержкой и молитвами мы победим болезнь", – написал артист.

В завершении своего сообщения в Instagram Сергей пожелал беречь себя и близких. Он очень любит свою девушку и готов на все, что угодно, чтобы ее спасти.