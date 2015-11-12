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Владимир Познер прокомментировал скандал на «Минуте славы»

Limon.ee
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Выпуск телевизионного шоу "Минута славы", в котором принимал участие танцор Евгений Смирнов, лишившийся ноги в результате ДТП, получил широкий общественный резонанс.

Два ведущих, Рената Литвинова и Владимир Познер, сделали достаточно жёсткие замечания в адрес конкурсанта. Актриса и сценарист предложила танцору надеть протез недостающей ноги, чтобы она "не так очевидно отсутствовала". Телеведущий и вовсе высказался за то, чтобы участник покинул проект, пишут Argumentiru.com.

Сегодня Владимир Познер прокомментировал ситуацию в интервью "Правмиру".

"Инвалиды могут и должны (если хотят) участвовать в любых конкурсах – творческих, спортивных и прочих – именно и только на общих основаниях, то есть на равных со всеми остальными. Если инвалид способен победить за счет своего мастерства и таланта в таком конкурсе – флаг ему в руки! Но участвовать с тайной надеждой на то, что его физические (или иные) проблемы помогут ему победить, то есть, они буду учтены жюри – нет, я против. Или как все, или никак", - заявил он.

"Они могут петь, рисовать, играть на музыкальных инструментах, да еще много чего, но там, где требуются физические усилия – спорт, танцы – они заведомо слабее", - также добавил ведущий.

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