Фото Собчак с «трупом невесты» вызвало жаркие споры в Сети

Странной фотографией Ксения поделилась с подписчиками в социальной сети Instagram. «Найди самую страшную телку и сфотографируйся с ней!» – гласит подпись к снимку.

Подписчики Собчак отметили ее красоту на фоне необычного образа модели. Некоторые комментаторы уверены, что звезда специально сфотографировалась с «трупом невесты», чтобы выглядеть привлекательнее.

«Возить страшную подругу с собой – это мило!» – пишет один из них.

Примечательно, что «злые языки» начали ругать Ксению даже после такого снимка. «Локти грязные помой», – пишет придирчивый пользователь. «В серебристом сильно выигрывает», – шутит другой комментатор.Стоит отметить, что пользователи Сети зачастую критикуют Собчак за публикуемые ею снимки. Большинству «диванных экспертов» не нравятся наряды, которые подбирает звезда.