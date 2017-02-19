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После победы Койта Тооме и Лауры на Eesti Laul в Эстонии разгорелся нешуточный скандал

Limon.ee
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После каждого масштабного конкурса возникают скандалы. Eesti Laul с каждым годом становится всё популярнее. Не удивительно, что обладательница второго места в этом году — Керли — недовольна зрительским голосованием. Но, в первую очередь, негодуют ее поклонники, которые винят во втором месте Telia.

Многие люди жалуются на то, что вчера во время финала конкурса Eesti Laul 2017 они не смогли проголосовать за певицу Керли, занявшую второе место. Они же считают победу Лауры и Койта Тооме несправедливой. По словам представителей Telia, линии были просто перегружены.

«В финале Eesti Laul во время голосования телефонная линия Керли не работает десять минут. Где справедливость? «Верона» победила нечестно», - считает один из читателей Postimees, по словам которого, было невозможно отправлять смски. Тех, кто хотели, но не смогли в финале проголосовать за Керли и ее песню «Spirit Animal», удалось найти еще.

Команда Eesti Laul начала сегодня расследование, с целью выяснять, что за сбой произошел. Телекоммуникационное предприятие Telia подтвердило, что с телефонным голосованием неполадок не было.

Руководитель службы сетевых услуг Telia Тоомас Сау объяснил, что если звонившие слышали короткие гудки, то это связано с техническими ограничениями мачт или опорных станций.

«У каждой мачты определенное количество так называемых телефонных каналов и если все они заняты, то звонящий получает в ответ короткие гудки. Это происходит тогда, когда в очень короткий период голосования осуществляется очень много звонков», - сказал Сау.

По словам пресс-секретаря Eesti Laul Лауры Кырвитс, с подобным вопросом к ним обращались и в прошлые годы. «Просто слишком много звонков в одно время и линии перегружены. Обычно это и затрагивает тех артистов, кто в итоге занимает второе место. Это неизбежно», - сказала Кырвитс.

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