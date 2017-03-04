Три женских знака Зодиака, от которых у мужчин даже часы встают

Третье место — Весы

Женщины, родившиеся под этим знаком, известны своей красотой и нежным цветом лица, а также глубоким отвращением ко всему непривлекательному. Инстинктивно она чувствует тонкие вещи. У нее утонченные манеры, она изящно одевается, пользуется легкими (и дорогими) духами, любит дорогие украшения и пытается окружить себя роскошью. Восхищается прекрасным во всех его проявлениях — музыке, искусстве, архитектуре — и в людях. Ее жилье всегда носит оттенок элегантности. Та же утонченность относится и к мужчинам. Ее сопровождающий должен не уступать бриллианту на пальце. Если он на это не способен, то лучше впредь ему держаться от нее подальше.

Сама она воспринимает себя таким образом, будто наблюдает за собственным отражением и восхищается своей грациозной прелестью. Однако она самокритична. Она хочет, чтобы ее образ соответствовал высоким стандартам, и готова на корректировку по мере необходимости. Неудивительно, что женщины-Весы считаются очаровательными.

Нельзя отрицать ее склонность к непостоянству. Она пытается флиртовать с любым привлекательным мужчиной на своем пути, но очень быстро переходит от одного к другому, пытаясь покорить его. Она забывает быстрее, чем в зеркале исчезает отражение. За исключением редких случаев ее привязанность неглубока и непродолжительна.

Поскольку ее знаком управляет Венера, женщина-Весы искусна в любви. Однако не забудьте про отвращение ко всему, с ее точки зрения, непривлекательному.

Если, по случайности, вы не в лучшей форме, с отвисающим животом, дряблыми руками или костлявыми коленками, тогда, прежде чем раздеться, убедитесь в том, что свет выключен, иначе не исключено, что ваша дама спасется бегством в ванную и запрется там.

Весы предпочитают артистические натуры коммерческим — актеров, певцов, писателей, художников, музыкантов, а не бизнесменов. Острая на язык дама (Весы) выразила это следующим образом: «Что до меня, то мне кажется, что Господь создал бизнесмена потому, что он нуждался в тех, кто занялся бы скучной, однообразной работой, не требующей воображения!».

Фактически Весы интересуются не мужчиной как таковым. В основном они хотят, чтобы ими восхищались. Такой жещине нужен кто-то, потакающий ее «я», но она сконцентрирована на самой себе. Любой для нее — оправа, а она — драгоценный камень.

Она не любит спешить. Бессмысленно объяснять ей, что на ужин приглашали к половине восьмого и что уже семь пятнадцать, а она только еще красит губы. Это на нее не произведет впечатления, и она продолжит свои последние приготовления. Как бы то ни было, любая компания для нее всего лишь случай еще раз стать звездой. Возможно, она права, поскольку обладает способностью украсить любую вечеринку. Входя в комнату, она озаряет ее своим сиянием. Ее воодушевление вызывает такую же реакцию у окружающих.

Если дело идет не так, как ей нравится, она может стать мелочной и придирчивой. Она ищет совершенства и готова преувеличивать чужие ошибки и недостатки, которые мешают ей достичь его. Особенно ее раздражает мужчина, говорящий о деньгах.

Она считает, что деньги предназначены для трат и покупок, а не для того, чтобы о них говорить. Разговоры о деньгах действуют ей на нервы. Единственное, что интересует ее в деньгах, — это то, что можно на них купить: изумрудные заколки для волос, боа из шиншиллы, дорогое вино. Наличные сами по себе ее не волнуют.

Она любит читать легкие книги, смотреть фильмы со счастливым концом, жить в комнатах, наполненных цветами, слушать спокойную музыку. Спокойная и безмятежная, она неожиданно впадает в возбужденное состояние. Ее эйфорические настроения компенсируются спадами, и тогда она склонна видеть пятна на Солнце.

Она ищет совершенство в мелочах. Малейшие признаки беспорядка могут привести ее в раздражение. Она относится к тому типу людей, которые стали бы приводить в порядок шезлонги на палубе тонущего «Титаника». Не пытайтесь ею командовать. Она не станет слушаться. Если вы будете настаивать, то натолкнетесь на еще большее упрямство. Чем сильнее давление, тем упрямее она становится. Ласковые слова и мягкое убеждение — единственный способ преодолеть ее негативное отношение.

Будучи чрезвычайно женственной, она в то же время умна, красноречива, активна. Попав в трудное положение, она может стать абсолютно беспомощной и будет пассивно сидеть, ожидая помощи, как слепой человек, нуждающийся в собаке-поводыре. Она очаровательна, многогранна, сознательно обворожительна.

Второе место — Водолей

Ей не нравится, когда на нее смотрят как на сексуальный объект. У нее высокие требования, которые она не стремится занижать, и потому настаивает на том, чтобы любовник относился к ней с должным уважением.

Она не любит, чтобы ее торопили. Если вы пришли на первое свидание, не рассчитывайте завершить его в постели, потому что ничего не получится. Второе свидание тоже вряд ли приведет вас в ее спальню. Она не жеманница, но вам придется убедить ее в том, что вы не считаете ее девочкой на одну ночь. Женщина-Водолей чувственна и обладает очень сильным интеллектом. Она живет в основном умом.

Друзья вдохновляют ее. Она любит вечеринки и людей, прекрасно чувствует себя в обществе и всегда готова принять приглашение в последнюю минуту от того, кто ей нравится. В основном честная и открытая, она не умеет лгать, поскольку не хочет быть неправдивой. Если она любит кого-нибудь, то обычно раскрывает перед ним душу, часто не очень уместно. Женщина-Водолей участвуют в чужой жизни. Иногда дает никому не нужные советы, которые никто и не собирается выслушивать.

Она берется за мужскую работу. Если необходимо, может работать автомехаником, строителем дорог, каменщиком. Но чаще всего занимает достаточно высокие посты.

Ей нравится добиваться чего-нибудь. Она идет навстречу любой новой возможности, принимает на себя ответственность за новые дела, потому что чувствует, что она добьется любой цели, выполнит любое порученное ей дело. Поскольку она умна, хочет попробовать себя на разных поприщах, понимает мотивы, движущие людьми, то обычно ее начинания успешны.

Она хорошо умеет работать в коллективе, а еще Джон Рокфеллер сказал, что заплатит за это качество больше, чем за любое другое.

Она истинный гуманист, ее очень волнуют мировые проблемы. Ее ищите на передовой баталий за социальную справедливость, и вы не увидите ее среди потерпевших поражение. Она чувствительна к страданиям окружающих. Однако не требует любви и понимания взамен ее усилий. Она настолько увлекается самой работой, что теряет из виду самих людей, ради которых она старается. Даже когда она проявляет к ним достаточно большой интерес, она держится нейтрально и отчужденно. Кроме того, она личность, имеющая достаточно храбрости для отстаивания до конца собственных убеждений. Если ее план завершился неудачей, она не впадет в депрессию, поскольку знает, что на ошибках учатся. Стоящее дело, закончившееся провалом, значит для нее больше, чем менее крупное, принесшее успех, поскольку это призыв попробовать свои силы вновь.

Хотя она очаровательна, занимательна и изобретательна, иногда она может быть упрямой. Например, многие женщины-Водолеи верят в оккультизм, и вы не сумеете их разубедить. Если они уверены в чем-то, их не смутить никакими аргументами и даже фактами.

Они убеждены, что факты оказываются не соответствующими действительности, если их проверяют те, кто вхож в сферы, вызывающие у других страх. Если она что-то решила, то лишь сама в состоянии изменить решение. (Так нередко и происходит, причем иногда весьма неожиданно.)

Из-за того, что она крайне нуждается в любви и обществе, ее очень привлекает противоположный пол. Но она ищет идеального спутника и с трудом делает выбор.

Неудивительно поэтому, что обычно она довольно поздно выходит замуж, а когда это наконец происходит, многие друзья поражаются ее выбору. (В самом деле, ее отношение к спорным вопросам всегда шокирует ее консервативных друзей.) Ей нужен человек, который мог бы заставить ее почувствовать себя женщиной, при этом не имеет значения, кто он.

Она любит красивые вещи, включая и человеческое тело. Лучше вам не забывать делать ей комплименты относительно ее фигуры. Ей необходимо, чтобы ее ценили. Она необыкновенно аккуратна. После всего, что произошло, когда вам лень пошевелиться, она может встать и начать оправлять постель. Она может быть настойчива, нервна и, если разочарована чем-то, сварлива. Другой недостаток — склонность к большим тратам и экстравагантным личным удобствам. Разумеется, она не согласится с тем, что это недостаток.

Она не любит людей, которые заняты только денежными проблемами, поскольку считает их мелкими и немного полоумными. Единственный толк в деньгах — это то, что на них можно купить. И она пойдет на многое, чтобы получить то, что хочет.

Первое место — Дева

Ключ к пониманию ее натуры заключается в том, что она слишком контролирует себя. Она столь же эмоциональна, как и другие женщины, но хорошо управляет своими чувствами. Ее внутренние стремления почти всегда остаются в тайне. Она держится серьезно и с достоинством. Скромность — ее врожденное качество, и она никогда не хвастается своими достижениями. У нее прекрасные манеры, и она всегда ведет себя как истинная леди — если ее не провоцировать.

Она считает, что дама никогда никого не оскорбляет, за исключением преднамеренных ситуаций. Тогда берегитесь! Она способна на такие словесные выпады, что вам не поздоровится. Она верит в самосовершенствование и прикладывает все усилия к тому, чтобы улучшить себя и свое положение.

Особенный интерес у нее вызывают литература, музыка и искусство. У многих женщин-Дев прекрасно развиты способности восприятия и критики.

Она часто бывает обеспокоенной. Частично это объясняется тем, что она убеждена, что может решить любую проблему. Она доверяет собственному интеллекту больше, чем интуиции, и, сталкиваясь с проблемой, вцепляется в нее, как собака в мясную кость, пока не очистит ее до конца, добившись полной ясности.

Она способна быть щедрой, терпеливой и доброй, но при этом остается целеустремленной, холодной и подчиняется всегда разуму, а не сердцу. Если она выбрала какой-то путь, ничто не заставит ее свернуть с него.

Энергии ее хватило бы на двух, а то и на трех женщин. К любому делу она будет относиться с убеждением, что никто другой не сумеет с ним так справиться, как она сама. В любом случае она подстраховывается на случай провала. Как воздушный гимнаст, работающий без сетки, она хочет знать, где будет другая трапеция, когда она полетит в ее сторону.

Она знает, чего хочет мужчина. Если он сам не понимает, она поможет ему проанализировать ситуацию. Она прекрасный аналитик. Цели ее практичны и реальны при правильном подходе. Если она выходит замуж, то обычно это происходит не рано.

Она прекрасная хозяйка и мать (хотя, возможно, несколько строгая), интересная спутница мужа. Секс скорее интересует ее с точки зрения продолжения рода, чем удовольствия. Как правило, она хорошо выглядит вплоть до немолодых лет. Она любит небольшие вечеринки, необыкновенно аккуратна. Те, кто неопрятно одет, курит где попало, не получат повторного приглашения в ее дом. Прекрасно справляется с интеллектуальными играми.

Если она вынуждена сама зарабатывать себе на жизнь, все ее привычки переносятся в мир бизнеса. Из нее получится хороший бухгалтер, так как она умеет обращаться с цифрами. Может быть прекрасным личным секретарем, особенно если дело требует от нее самосовершенствования. Она соглашается лишь на зарплату, обеспечивающую ее независимость. В крайнем случае она будет мириться с недостаточной зарплатой, если к ней отнесутся мягко и с пониманием.

Объективные и неэмоциональные суждения о людях подводят ее лишь в одном — когда дело касается ее любовника. Она не видит его недостатков и слабостей. Она предана тому идеализированному образу, который сама же и создает, и она чувствительна, хотя, возможно, открыто не выражает свои эмоции и ощущения. Она склонна относиться к мужчине таким образом, будто он неизведанная территория, готовая к освоению, изучению, развитию и улучшению. Она знает психологически рассчитанный путь к мужчине и может стать хозяйкой положения.

Она предполагает, что окружающие должны быть так же аккуратны и чисты, как она сама. На нее не подействовали бы чары известного доктора Самуэля Джонсона, который однажды сидел за столом рядом с элегантной и надушенной дамой. «Доктор Джонсон, от вас пахнет», — заметила она. Доктор Джонсон, который составлял свой первый английский словарь и обладал редким чувством юмора, возразил: «Нет, мадам, это от вас пахнет. От меня воняет».

Если дама была Девой, это ее вряд ли позабавило. Однако если она была Девой, то, могу поспорить, она была настоящей Леди.