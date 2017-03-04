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Натали Портман во второй раз стала матерью

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Звезда Голливуда Натали Портман во второй раз стала матерью. Знаменитая актриса родила дочку своему возлюбленному – 39-летнему хореографу Бенжамену Мильпье, передают DNI.

Как сообщил журналистам официальный представитель 35-летней Портман, девочку назвали Амалией. Роды прошли без осложнений, актриса и ребенок чувствуют себя прекрасно.

Именно из-за счастливого события Натали пропустила церемонию вручения статуэток «Оскар». Она была в одной из номинаций. По информации иностранных СМИ, актриса стала мамой за четыре дня до премии, и только сейчас репортеры обо всем узнали. В данный момент звезда Голливуда и ее второй ребенок готовятся к выписке из роддома.

Фото: Scanpix

О беременности скрытной Портман стало известно в сентябре 2016 года. Тогда Натали продемонстрировала свой округлившийся живот на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.

В тот вечер состоялась премьера фильма «Планетарий», в котором актриса сыграла одну из главных героинь.

Фото: Scanpix

Натали и ее избранник Бенджамин Мельпье поженились в 2012 году и воспитывают общего сына Алефа, которому исполнилось пять лет.

Несколько лет назад Натали переехала к мужу в Париж. И такие перемены дались ей очень непросто. В частности, после суетного Голливуда она пока никак не может привыкнуть к другому укладу жизни.

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