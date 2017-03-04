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Вдова устроила скандал на похоронах актера Алексея Петренко

Limon.ee
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Третья жена Алексея Петренко Азима Абдумаминова во время похорон актера сцепилась с его дочерью, передает Dni. Как рассказала Полина Петренко, мачеха обвинила ее в смерти отца и пыталась выгнать с траурной церемонии.

Дочь актера хотела сесть в автобус, где уже находился гроб с телом Алексея Петренко, чтобы проводить его на кладбище. Однако в этот момент к ней подлетела Азима и, схватив за шубу, потащила назад.

"Не устраивайте хотя бы тут балаган", – попросила Полина, но Абдумаминова позвала охранника и потребовала вывести падчерицу из салона, указав, что в этом автобусе едут только самые близкие.

Вдова Петренко Азиза.

"Когда к моему одиночному боковому сиденью подошел секьюрити, я показала свое свидетельство о рождении и спросила: "Читать умеете?" Но и после этого Азима не умолкала, требовала еще кого-то позвать, чтобы меня прогнали", – пожаловалась дочь Петренко.

По словам женщины, в конце концов, она не покинула автобус и поехала на кладбище. "По дороге вдова постоянно кому-то звонила и раздавала указания: как проехать, где остановиться, обсуждала панихиду на девять дней и демонстративно крестилась, приговаривая: "Избави нас, Господи, от врагов", – цитирует "Экспресс-газета" Полину.

Напомним, вдова Актера Алексея Петренко назвала дочь актера причастной к его скоропостижной смерти. "Я считаю, его уход из жизни ускорила телепередача, которая вышла 26 января. Ее вел Борис Корчевников. В студии выступала Полина Петренко, старшая дочка Алексея Васильевича. Она высказывала свои многочисленные претензии к отцу", – заявила Абдумаминова.

"Если он так переживал по поводу моего выступления на ТВ, в чем пытается всех убедить Азима, то уж точно бы не стал веселиться за день до смерти на юбилее у жены Эммануила Виторгана Ирины", – ответила на обвинения Азимы Полина.

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