Для тех, кому за… Старейшее радио Эстонии отметило свой юбилей! (ГАЛЕРЕЯ)

4. Март 2017 09:15
Одна из старейших коммерческих радиостанций Эстонии – Raadio Kuku – отметила свой двадцать пятый день рождения в столичном ресторане Vaba Lava. Поскольку радио занимается серьезной журналистикой и важными темами, на празднике можно было встретить и политиков.
На празднике засветился главный редактор Postimees – Лаури Хуссар, бывший председатель правления AS Postimees Grupp и ночного клуба Rock Cafe – Март Луйк, министр экономики и инфраструктуры Эстонии Кадри Симсон, экс-депутат Рийгикогу Юкку-Калле Райд и многие другие.
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