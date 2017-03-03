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Фото: журналист из Таллинна встретился со скандально известной Дианой Шурыгиной

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Скандально известная героиня телепередачи "Пусть говорят" Диана Шурыгина поделилось сегодня в своем закрытом профиле Instagram любопытными снимками.

На одной фотографии Диана позирует в лифте с эстонским журналистом Владиславом Копылковым. В подписи к снимку 17-летняя звезда интернета благодарит Владислава за то, что он пришел поддержать ее на новый выпуск телешоу "Пусть говорят".

"Очень приятна поддержка близких мне людей! Очень это ценю! В этой нелегкой ситуации идти против течения. НИЗКИЙ ПОКЛОН" - подписала снимок Диана, выразив благодарность журналисту из Эстонии.

На другом снимке Диана и Владислав в сумерках позируют на улице. Фотография, скорее всего, была сделана вчера вечером в Москве. 

/ Instagram Дианы Шурыгиной

Напомним, что после сумасшедших рейтингов сняты новые выпуски «Пусть говорят» с Дианой Шурыгиной, в одном из которых, судя по всему, мы увидим и журналиста из Таллинна. О чем пойдет речь в передаче пока неизвестно, но ждем с нетерпением!

Скриншот с Instagram Дианы Шурыгиной

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