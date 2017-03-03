Иво Линна готов к победе на Eesti Laul: мне было бы интересно выступить в Киеве!

Финалист национального отборочного тура «Евровидения» отметил, что готов к победе на Eesti Laul, которая открыла бы ему путь в Киев: «Я готов! 21 год тому назад я страшно нервничал в Осло на большой сцене «Евровидения». Теперь уже так много не нервничаю. Мне было бы интересно выступить в Киеве. Поживем-увидим, что будет завтра!»

Иво Линна – самый взрослый певец среди всех участников Eesti Laul. Музыкант признал, что такие «хохмы», как подписка к Instagram, повышают интерес к нему среди молодежной аудитории. «27 000 подписчиков – это эффект «пришельца», на которого пришли поглазеть те, кто знает, что я не продукт социальных сетей», - так Иво Линна объяснил свою небывалую популярность в Instagram, к которому его подписали во время предварительного тура Eesti Laul.

«Я пока не готов проводить часть своей жизни в социальных сетях, - признал Линна. – Мне больше нравится общаться с людьми напрямую и слышать их голос. Не хочется выставлять свою личную жизнь напоказ, стараюсь сохранить ее для себя».

Иво Линна до сих пор не зарегистрирован в Facebook и Twitter. Певец полагает никогда этого не сделает: «Жизнь вокруг меня – намного интереснее социальных сетей!»

Справка: В 1996 году в Осло Иво Линна представлял Эстонию на конкурсе «Евровидение» с песней «Kaelakee Hääl» (в дуэте с Маарьей-Лийс Илус), заняв 5-е место. В этом году Иво Линна участвует в национальном отборочном туре Eesti Laul с песней "Suur loterii" («Большая лотерея», авторы Райнер Михельсон и Урмас Яарман).