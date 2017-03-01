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А вы есть в тройке лидеров? Названы самые умные женщины по знаку Зодиака

Limon.ee
Limon.ee
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Говорят, при виде умных и уверенных в себе женщин у мужчин замирает дыхание. Как спутницу для жизни они их рассматривают редко, а вот факт, что такие женщины достигли определенного успеха на профессиональном и жизненном поприщах, вызывает у сильного пола уважение, пишет GreatPicture.

Психологи утверждают, что такие женщины, по сути, обладают мужским сознанием, однако для них это вполне комфортно и ничуть не мешает в жизни. Итак, представительницы какого знака Зодиака наиболее умные и целеустремленные?

Овен

Овен – отличается врожденной проницательностью. В юном возрасте стараются завоевать «дворовое» доверие и получить монополию в отношениях со своими сверстниками. Женщинам, рожденным под этим знаком достаточно легко и просто взять лидерство и это ей нравиться, а то, что это бьет по мужскому самолюбию Овну как-то не интересно. Такие женщины очень выносливы и обладают высоким жизненным потенциалом. Им свойственно браться за тяжелые дела, даже если эти дела являются поистине мужскими.

Единственный недостаток в характере у таких женщин это наивность, хотя они достаточно агрессивны к окружающим, правда перед лицом несправедливости и гнева злиться они могут буквально несколько секунд, потому что мгновенно исправляют ситуацию, долго терпеть они не намерены. Женщины-Овны уверены если они не будут такими, они легко сломаются под ударами общественного мнения, а этого они себе позволить не могут.

Скорпион

Скорпион – женственность и мужскими чертами. Женщина-Скорпион от самого рождения и до конца жизни понимает, что ее участь женская доля, хотя и не такая как у других женщин. Они считают, что жизнь человека более проста, не смотря на то, что в ней присутствуют различные виды женской хитрости и коварства.

У Женщин – Скорпионов все достаточно просто, они обладают высокой интуицией, что позволяет им превратить это в преимущество, ведь видеть «человека насквозь» это то, что им нужно. Знайте, что для такой женщины распознать мошенника проще просто. У Женщин – Скорпионов достаточно мстительный характер и главное что они никогда не потерпят убытки, помните об этом.

Козерог

Козерог – особая внимательность с юного возраста. Они не по-детски спокойны и серьезны. Шалости не для них, круг общения у женщин-козерогов достаточно узкий простому смертному в него не попасть. Такие женщины прекрасно находят общий язык с представителями противоположного пола. Конкуренцию на профессиональном уровне могут создать только в солидном возрасте.

Они всегда прекрасно контролируют эмоции, и вы никогда не увидите их зачинщиками конфликта. Природа их наградила особым упрямством и поэтому они могут вывести из себя любого представителя противоположного пола, причем неважно, каким из знаков Зодиака он является.

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