Жена Караченцова рассказала о состоянии попавшего в аварию актера

Николай Караченцов после аварии в Подмосковье был переведен из подмосковной больницы в НИИ имени Склифосовского и, по некоторой информации, после осмотра врачей, возможно, его даже выпишут. Об этом рассказала супруга артиста Людмила Поргина. Актриса настроена позитивно, передают Dni.

"Все нормально, никаких кровоизлияний нет. Николай Петрович сейчас находится в "Склифе", потому что мы там лежали, там все есть. Утром его должны будут осмотреть врачи. Может быть, заберем его домой", – цитирует Людмилу Поргину "Интерфакс".

От удара иномарка перевернулась и встала на колeса. Артист получил сотрясение мозга и был доставлен в больницу. Также в результате аварии пострадала родственница Караченцова Эльза Ивлева и его медсестра.

Популярная актриса высказала свою версию автомобильной аварии, в результате которой иномарка Поргиной столкнулась с грузовой "Газелью". "Мы ехали по главной Пушкинской улице в кино, другая машина выезжала на главную улицу. Он нас ударил, мы перевернулись сразу, нас было четверо человек. Слава Богу, все остались живы", – рассказала супруга Караченцова.

Журналисты сообщают, что, предположительно, виновником автомобильной аварии является водитель "Газели". "По предварительным данным, водитель "Газели" не заметил выезжавшую на перекресток Toyota и ударил легковушку в бок. Водитель грузовичка доставлен в Щелковский отдел ДПС, где его опрашивают сотрудники Госавтоинспекции",– рассказали в правоохранительных органах.