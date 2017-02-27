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Дилдо-Ольга: эстонская галеристка с фалоимитатором на шее стала интернет-сенсацией

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Социальные сети кипят: самый скандальный аксессуар президентского приема принес совладелице галереи Temnikova&Kasela Ольге Темниковой невероятную популярность, пишет Elu24.

Фото: Эрленд Штауб

«Это действительно фалоимитатор у нее шее? Или мы снова имеем дело с какой-то дизайнерской новинкой?» - спрашивает читатель портала Elu24.

Надпись на фото: «У меня моя закуска всегда при себе!»

«Не хочу крамольничать, но, кажется, у нас появилась новая звезда – Дилдо-Ольга!» - написал другой комментатор. 

К слову, Ольга не первый раз приковывает к себе внимание с помощью аксессуаров. Ее образ на приеме по случаю 97 годовщины ЭР также активно обсуждался в прессе и социальных сетях. 

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