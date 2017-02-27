Дилдо-Ольга: эстонская галеристка с фалоимитатором на шее стала интернет-сенсацией

Фото: Эрленд Штауб

«Это действительно фалоимитатор у нее шее? Или мы снова имеем дело с какой-то дизайнерской новинкой?» - спрашивает читатель портала Elu24.

Надпись на фото: «У меня моя закуска всегда при себе!»

«Не хочу крамольничать, но, кажется, у нас появилась новая звезда – Дилдо-Ольга!» - написал другой комментатор.

К слову, Ольга не первый раз приковывает к себе внимание с помощью аксессуаров. Ее образ на приеме по случаю 97 годовщины ЭР также активно обсуждался в прессе и социальных сетях.