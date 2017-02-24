Вы когда-нибудь видели этих прибалтийских чирлидерш? На это стоит взглянуть! (видео)

Портал Limon предлагает вам взглянуть на черлидерш из Литвы.

Отметим, что девушки поражают не только своим мастерством, но и невероятной харизмой. К тому же, все, как на подбор – настоящие красотки!

На официальной страничке команды в Facebook также можно найти множество фото и видео с этими красавицами из Литвы.

Смотрите видео!