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Вы когда-нибудь видели этих прибалтийских чирлидерш? На это стоит взглянуть! (видео)

Limon.ee
Limon.ee
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Ох уж и загадочный вид спорта – черлидинг…  Это только кажется, что черлидеры лишь заполняют перерывы в спортивных матчах. На самом деле самая главная их миссия – подбадривать и заводить спортсменов любимой команды, а также снимать агрессию фанатов и добавлять им оптимизма.

Портал Limon предлагает вам взглянуть на черлидерш из Литвы. 

Отметим, что девушки поражают не только своим мастерством, но и невероятной харизмой. К тому же, все, как на подбор – настоящие красотки!

На официальной страничке команды в Facebook также можно найти множество фото и видео с этими красавицами из Литвы. 

Смотрите видео!

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